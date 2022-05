Le Namur Concert Hall peine à trouver son public

En plus des concerts tout publics, les installations du Grand Manège "new-look" profitent à une série d’acteurs. Un certain nombre de collectivités publiques y ont accès de temps en temps. C’est le cas de la Ville de Namur par exemple. C’est également un lieu de résidence artistique. A cela s’ajoutent une série de missions pédagogiques. Ces activités inscrites dans le contrat de gestion n’ont pas vocation à remplir les caisses. Pour cela, il est prévu de louer à la salle à des organisateurs privés. Un "petit plus" nécessaire, et qui reste trop rare : le Namur Concert Hall est loué moins d’une fois par mois depuis septembre 2021. Jean-Marie Marchal : " notre infrastructure d’accueil (bar, etc.) ne permet pas de recevoir autant de monde que notre salle, qui fait plus de 700 places. Elle est également difficilement privatisable dans la mesure où nous la partageons avec le Conservatoire de Namur. Je dois bien avouer qu’il y a là un hiatus qui nous a déjà coûté pas mal d’argent… Des contrats n’ont pas pu aboutir pour ces raisons."