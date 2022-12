Le Namur concert Hall fait prendre l’eau au Cav&ma

Le Cav&ma dans le rouge ? Depuis septembre 2021 le centre d’art vocal et musique ancienne gère le Namur concert hall au grand Manège, une salle de 800 places dédiée en propriété à la musique classique. Un peu plus d’un an plus tard, le Cav&ma tire la sonnette d’alarme… Comme nous en parlait l’Avenir, les 400.000 euros de subsides octroyés par la ministre de la Culture Bénédicte Linard pour 2023 ne suffisent pas selon le gestionnaire de la salle, il faudrait plus du double estime-t-il.

Les emplois sont-ils en jeu ? Non répond Jean-Marie Marchal, le directeur du Cav&ma. " Dans la presse, on parle carrément d’être au stade, de ne plus payer le personnel. Nous n’en sommes pas là. Évidemment, il est évident que nous avons les responsabilités d’employeur et que donc nous allons tout mettre en place pour que le personnel ne soit pas visé. Simplement, c’est l’activité artistique qui va en prendre vraiment plein la tronche, si vous me permettez l’expression. C’est-à-dire que d’après mes premières estimations, on va devoir réduire de 50% nos productions, réduire de 60 à 80% le nombre de concerts que l’on propose au public. Réduire les résidences, toutes les choses que l’on fait pour les jeunes artistes, les créations, etc. Et ce que pour une saison au minimum et en espérant que le contrat programme qui va suivre va enfin nous prendre au sérieux".

Jean-Marie Marchal estime que le projet n’a pas été pris au sérieux par la ministre Linard. " Quelque part, nous cochons toutes les cases. C’est-à-dire que la salle est réputée excellente. En un an, la réputation a fait le tour de l’Europe. Moi, je reçois des coups de fil de producteurs de Londres, de Berlin ou de Paris que je ne connaissais ni d’Ève ni d’Adam, qui connaissent déjà la qualité de la salle. Il n’y a pas de discussion possible sur la qualité de ce que l’on fait. Mais la ministre doit adhérer à ce projet, se dire c’est un projet valable, qui vaut vraiment la peine, et comprendre que par rapport à toutes les autres institutions qui sont en place actuellement, nous sommes en train de bâtir à zéro une infrastructure, un personnel, et cetera, et que nous avons donc besoin d’une subvention qui ne soit pas en dessous de la ligne de flottaison, en quelque sorte, parce que là, je veux dire, si c’est pour plusieurs années, ça ressemble un peu au baiser de la mort. Je vous donne de l’argent et donc vous devez me remercier et vous dire que je vous soutiens. Mais en même temps, on sait très bien qu’avec cette somme-là, c’est l’étranglement progressif. C’est très très bizarre cette attitude".

Pour le directeur du Cav&ma, les subsides actuels ne laissent quasiment rien à la programmation. "Pour le personnel et les frais, il nous fallait déjà 600.000. On a reçu 411.000 euros. Le budget de programmation de la salle égale 0 €. On est peut-être la seule salle actuellement en Europe à avoir zéro euro de disponible pour la programmation. Ça veut dire que si je prends un risque sur des musiques que je ne connais pas et que je fais un four même de 500 €, je suis déjà 500 € dans le rouge. C’est dans ces conditions-là qu’on travaille pour l’instant".