Le Namur Concert Hall choisira son nouveau piano avec l’aide d’un vote du public lors d’une séance de test par Frank Braley et Eric Le Sage

Fondée en 1938, l’entreprise des Pianos Maene est principalement basée en Belgique et aux Pays-Bas. Entièrement dédiée au clavier, elle fournit de nombreuses grandes salles de concert ou festivals, ou encore le Concours Reine Elisabeth. Depuis quelques années, certains de leurs pianos peuvent apparaître dans des halls de gares en Belgique à l’occasion de l’initiative Play Me, I’m Yours organisée avec la SNCB.

L’atelier Maene est aussi réputé dans la restauration ainsi que la création de fac-similés d’instruments à clavier historiques. Ils sont également à la base de la création d’un piano à cordes parallèles ou encore d’un piano courbé pensé en étroite collaboration avec un architecte new-yorkais, sous l’impulsion de Martha Argerich et Daniel Barenboim.