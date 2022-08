Le nail slugging, la technique TikTok pour dire adieu à vos ongles cassants.

Il n’en a pas fallu plus pour que toutes les utilisatrices du réseau social chinois tentent l’expérience et partagent leurs retours sur cette pratique miracle. Le hashtag #slugging, qui regroupe toutes ces techniques, génère plus de 430 millions de vues et regroupe maintenant les vidéos des nail artists qui vantent cette technique. Chacun présente les produits utilisés et montre un résultat assez spectaculaire. Exit les ongles cassants, les mains de ces TikTokeuses sont hydratées et leurs ongles brillants.

Cette technique permettrait bien de renforcer les ongles mais pas uniquement... Elle préviendrait également les dommages causés par l'eau. Mais pour cela, il est recommandé d’utiliser cette méthode tous les jours. Si vous aviez déjà adopté le slugging dans votre routine beauté et que vous en êtes satisfaite, tentez l’expérience sur vos ongles, vous pourriez être surprise.