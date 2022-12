Le nail art tricot, le style cocooning jusqu'au bout des ongles.

En ces temps de sobriété, le col roulé fait une foule d'adeptes aux quatre coins du monde mais on ne se doutait pas qu'il irait jusqu'à habiller les ongles des beauty addicts les plus averties. Le nail art tricot, (ou nail art pull-over) fait une foule d'adeptes sur TikTok au point de voir émerger des manucures toutes plus originales les unes que les autres, avec toutefois une déclinaison qui se détache : le pull torsadé, un must pour l'hiver.

Les ongles texturés permettent de laisser libre cours à son imagination et ses envies. Encore faut-il encore être assez habile pour obtenir le résultat escompté. Sur TikTok, les tutoriels consacrés au nail art tricot se multiplient à vitesse grand V pour permettre au plus grand nombre de le reproduire le plus facilement possible. Et force est de constater qu'il ne faut pas grand-chose, si ce n'est un pinceau nail art et beaucoup de dextérité.