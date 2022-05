Le n°1 mondial des concerts et des tournées, LiveNation, s’intéresse au Country Hall

C’est peut-être, enfin, l’ébauche d’un sauvetage pour cette salle mythique. A la fois temple du spectacle et du sport, le Country Hall a souvent été handicapé par son côté hybride, plus précisément par la présence des basketteurs professionnels, qui viennent de déménager. C’en est fini de ces dizaines dates bloquées pour leurs rencontres ou leurs entraînements, et des répercussions sur la programmation et l’équilibre financier. Les problèmes budgétaires des propriétaires, Communauté Française, Province et Ville ont fini par imposer une mise en liquidation de la société de gestion du site. Une démolition du bâtiment, a même été envisagée, et l’est peut-être toujours, avec vente du terrain à un promoteur immobilier.

Mais l’hypothèse d’une reprise n’est pas abandonnée. Selon nos informations, avant même qu’un consultant ne soit chargé de dénicher un candidat, le groupe LiveNation a envoyé une lettre officielle de marque d’intérêt pour reprendre le Country Hall. Le courrier n’émane pas de la direction californienne de ce géant du showbiz, mais de sa filiale anversoise BeAt, qui gère le sportpaleis dans la métropole.

Le groupe LiveNation s’occupe d’infrastructures, d’artistes, de tournées et de billetterie aux quatre coins du monde. Difficile de dire qui le groupe LiveNation envisagerait de mettre à l’affiche du Country Hall. La jauge est de cinq à sept mille spectateurs selon qu’ils sont assis ou debout, et la situation géographique du Sart-Tilman est sans doute l’atout qui serait exploité pour drainer un public eurégional. Encore faudrait-il que les décisions politiques interviennent à bref délai, avant que le Country Hall ne se dégrade : il vivote, piloté à court terme, assuré d’accueillir des événements seulement de jusqu’à la fin décembre.