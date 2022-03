Le mythique studio de cinéma MGM a officiellement rejoint la plateforme de streaming Amazon Prime Video

Le mythique studio hollywoodien MGM a officiellement rejoint les studios et la plateforme vidéo d’Amazon, a annoncé jeudi le géant du commerce en ligne qui a déboursé 8,45 milliards de dollars pour mieux s’armer face à la concurrence dans le secteur du streaming.

"Avec plus de 4000 films, 17.000 épisodes de séries télévisées, 180 prix aux Oscars et 100 aux Emmy Awards, le studio historique, quasi centenaire va compléter le travail de Prime Video et Amazon Studios pour fournir un choix de divertissements variés aux clients", indique un communiqué de presse.