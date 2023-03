Le mythique Orient Express de passage en Belgique

C’est un train un peu particulier qui était de passage cet après-midi à Bruxelles. Le mythique Orient Express s’est arrêté quelques minutes dans la capitale pour embarquer quelques passagers en direction de Venise. Comptez tout de même 4000 euros minimum pour un trajet de 24 heures dans cet hôtel roulant un peu hors du temps.

Si on oublie la locomotive moderne, les voitures bleues et blanches ont un certain cachet. Un peu comme si le temps s’était arrêté il y a un siècle. L’Orient-Express a été créé en 1883 par le liégeois Georges Nagelmackers pour la Compagnie internationale des wagons-lits. Il reliait Paris à Vienne, puis Venise et Istanbul. Le nom est toujours propriété de la SNCF. Celui que l’on voit ici n’est donc pas l’original : il appartient à une société anglaise de voyages de luxe.