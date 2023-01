Le mythique Journal Tintin va renaître de ses cendres ! C’est l’annonce choc que s’apprêtent à faire aujourd’hui les éditions du Lombard et les éditions Moulinsart lors d’une conférence de presse très attendue au 50e Festival de la BD d’Angoulême.

Le slogan choc de feu le journal Tintin, c’était "l’hebdomadaire pour les jeunes de 7 à 77 ans". Les éditions du Lombard se sont souvenues qu’en 2023, cela fera 77 ans que le père fondateur de la maison, Raymond Leblanc, lançait le premier numéro du journal Tintin, c’était le jeudi 26 septembre 1946. Pendant plus de quarante ans, le journal accueillera non seulement les aventures du célèbre reporter, mais lancera des séries aussi illustres que "Blake et Mortimer" d’Edgar-Pierre Jacobs, "Alix" de Jacques Martin ou encore "Thorgal" de Rosinski et Van Hamme. Mais après la mort d’Hergé en 1983, le journal bat de l’aile et cesse de paraître en 1988.