Le mythique blouson d'aviateur s'impose comme le manteau star de la saison.

Dans la même veine, les manteaux et vestes shearling (les fameuses peaux lainées) font également l'unanimité et séduisent pour leur aspect emmitouflant. D'après Stylight, les clics pour la catégorie ont grimpé de plus de 100% depuis l'année dernière, témoignant d'un réel engouement.

Le manteau longueur maxi enveloppant fait lui aussi des émules à travers le monde avec un intérêt de recherche en hausse de 68% par rapport à la même période un an plus tôt.

Dans une moindre mesure, les manteaux en laine plus classiques seront également de la partie (+43%), montrant un regain d'intérêt pour les matières naturelles.

La doudoune, autre incontournable de l'hiver, ne sera pas aussi plébiscitée que ces dernières années bien que les clics affichent une hausse de 12% par rapport à l'année dernière.

*Les chiffres ont été analysés sur la base des clics du mois d’octobre 2022 puis comparés aux clics du mois d’octobre 2021, sur toutes les plateformes internationales Stylight.