Le mythe the Queen : une famille royale qui défraie la chronique

Elizabeth 2 qui célèbre cette année ses 70 ans de règne. Une longévité sans précédent dans l’Histoire (avec un grand H). On peut donc bien parler de mythe.

Si la Reine passionne les foules, c’est aussi parce que sa famille défraie la chronique. William, Kate, Harry et Meghan n’y sont pas étrangers. Mais qui sont-ils ? Et pourquoi nous captivent-ils tant ?

On les surnomme les Fab Four comme les Beatles avant eux. C’est dire leur niveau de popularité ! William et Harry ont 2 ans d’écart. Ils vivent une enfance sous le feu des projecteurs, entre un père et une mère qui les aiment profondément, mais qui se déchirent allègrement.

Les enfants ont une double éducation. Le côté très british, très royal du côté de Charles. Et puis un côté beaucoup plus moderne et beaucoup plus pop, du côté de Diana.

Diana les fera voyager et découvrir le monde. Les 2 garçons sont très proches de leur mère.

William va très vite être obligé de grandir. […] Càd qu’il va être aux premières loges en voyant les désordres, les problèmes de sa mère, […] Ce qui va lui donner un sens des responsabilités assez précoce.

Un sens des responsabilités qui contraste avec le côté plus fantasque de son frère.

Harry, lui, il joue le rôle du vilain petit canard. Il en faut toujours un dans la famille. Ça a été Margaret, ça a été Andrew, ce sera lui !

Pendant ce temps-là, William file déjà le parfait amour avec Kate Middleton, rencontrée en 2001 sur les bancs de l’Université. Le mariage est célébré en grande pompe le 29 avril 2011