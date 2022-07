Le mythe the Queen : un mariage d’amour avec un prince qui aura fait briller la reine

Quand Elizabeth devient reine, 5 ans plus tard, Philip est fait prince du Royaume-Uni. À partir de ce moment, il est considéré comme Prince consort, bien qu’il n’en reçoit jamais le titre officiel.

Le prince Philip doit rester en retrait, faire briller la reine. Il a pu s’accommoder de sa situation et s’investir alors dans ses propres projets déjà environnementaux d’ailleurs et de protection de la nature, d’équitation… "On dit, même si au fond on est quand même peu documenté encore à ce stade, que son époux le prince Philip sera son seul confident" raconte Vincent Dujardin, professeur d'histoire contemporaine à l'UCLouvain.

Cet amour infini perdura jusqu'à ce que la mort de Philipp, survenue le 9 avril 2021, les sépare. Il avait 99 ans.

► Le mythe the Queen, un récit signé Jérémy Boisseau et Anne-Sophie Bruyndonckx.