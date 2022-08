Le mythe the Queen : to speak or not to speak

Elizabeth 2 célèbre cette année ses 70 ans de règne. Une longévité sans précédent dans l’Histoire. On peut donc bien parler de mythe. Mais la Reine est un personnage particulièrement méconnu.

Les spécialistes la considèrent comme apolitique. Elle ne donne pratiquement jamais son avis. Cependant, quelques rares exceptions sont à souligner. Subtilement ou moins subtilement, la Reine a de temps en temps fait savoir ce qu’elle pensait.

Elle s’était d’ailleurs exprimée à ce propos. Elle a eu cette fameuse phrase invitant à bien réfléchir et donc a pris position publiquement sur un fait politique. Mais c’est une des rares fois en 70 ans de règne.

Ces propos auraient été dits à la sortie d’une messe donnée dans une église proche de Balmoral. Il n’en existe pas de réelle trace. Mais le Premier ministre de l’époque, David Cameron, s’est confié :

Je me souviens de conversations que j’ai eues avec mon secrétaire privé, que lui a eu avec le secrétaire privé de la reine, et j’ai eu avec le secrétaire privé de la reine… ne demandant rien qui serait d’une quelconque manière inappropriée ou inconstitutionnelle, mais juste un froncement de sourcil. Même quelques millimètres. On pensait que ça pourrait faire une différence.