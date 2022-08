Le mythe the Queen : que fait la Reine d’Angleterre ?

Nous partons cet été à la rencontre de la Reine d’Angleterre. Elizabeth II qui célèbre cette année ses 70 ans de règne. Une longévité sans précédent dans l’Histoire (avec un grand H). On peut donc bien parler de mythe.

Et pourtant… pourtant la Reine a surtout un rôle de représentation et d’apparat. Avec, au Royaume-Uni, un côté protocolaire extrêmement présent. N’oublions pas non plus le Commonwealth, sur lequel elle règne tel un empire.

En fait, le rôle de la Reine a changé au fil des ans. Elle a beaucoup moins de responsabilités directes aujourd’hui.

Robert Morris est constitutionnaliste au University College London

"Elle nomme le Premier ministre mais ne le choisit pas. Elle n’est plus celle qui dissout le Parlement et qui convoque de nouvelles élections. Ces 2 fonctions ont disparu. Ses fonctions actuelles, les plus importantes, c’est qu’elle est le chef de l’Etat. Elle peut parler à la Nation d’une façon qui n’est pas possible pour un politicien partisan."

N’empêche, la Reine ne dit pas ce qu’elle veut, quand elle le veut.

Dans le même temps, la monarchie est contrôlée par le Parlement et par le gouvernement. Donc dans ce pays, on peut à la fois être Républicain, parce qu’on est une République. Et monarchiste, parce qu’on a une Reine !

Même si beaucoup lui accordent une grande importance, la monarchie britannique est clairement une monarchie protocolaire.

Selon Vincent Dujardin, professeur d’histoire Contemporaine à l’UCLouvain :

"Si vous regardez les 70 ans de règne de la Reine Elizabeth, je ne vois pas un événement politique sur lequel elle a vraiment joué un rôle. Et d’ailleurs, hormis le discours de Noël, la Reine Elizabeth, qui n’appartient à aucun parti politique, ne rédige aucune de ses allocutions publiques.

Chez nous, le Roi des Belges rédige lui-même tous ses discours. Ils sont rédigés au Palais, ils sont contresignés par le Premier ministre qui en assure la responsabilité alors politique. Mais en Angleterre, elle est même parfois le porte-parole du Premier ministre."