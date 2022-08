Le mythe the Queen : London Bridge is down, que se passera t-il à lorsque la reine d'Angleterre disparaitra ?

En effet, beaucoup de questions se posent autour de son règne:

Quand la reine va t-elle abdiquer ? Quand Charles deviendra t-il Roi alors qu'il a déjà 74 ans ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la conception britannique de la fonction royale.

Selon Patrick Weber, spécialiste de monarchies :

Elle n’a pas choisi d’être Reine. Et, dans sa conception des choses, si elle a une couronne sur la tête, c’est parce que Dieu l’a décidé. Parce qu’elle est Reine par la grâce de Dieu. Donc, il n’a jamais dans son esprit été question d’abandonner la couronne.



Georges 3, qui fut Roi à Hanovre, était fou à la fin de sa vie. Mais il a eu un des règnes les plus longs. Et même fou, il est resté sur le trône, et un régent a été nommé à sa place.