Le mythe the Queen : les 70 ans de règne d'Elizabeth II retracés en 15 épisodes

La reine d’Angleterre, Elizabeth II, aura régné 70 ans avant de s'éteindre ce 8 septembre 2022. Une longévité sans précédent dans l’Histoire, avec un grand 'H'. On peut donc bien parler de mythe. Hommage dans Le mythe the Queen, un podcast en 15 épisodes.

La Reine intrigue autant qu'elle inspire. De sa jeunesse insouciante aux dernières années de sa vie, en passant par son mariage et son couronnement féeriques, ses relations familiales, son rôle, son lien avec la Belgique, son look coloré, ou son influence sur la pop culture, plongez dans les grands moments de ce destin hors du commun.

Ce récit, signé Jérémy Boisseau et Anne-Sophie Bruyndonckx, compile les archives marquantes du règne d'Elizabeth II, et fait interagir historiens et journalistes spécialistes des monarchies.

► Retrouvez aussi l'intégralité des épisodes sur Auvio.