Le mythe the Queen : le couronnement d’Elizabeth II ressemblait à un véritable conte de fée

Après les funérailles du défunt roi le 15 février dans l’Abbaye de Westminster, là où on couronne également les rois et reine du Royaume-Uni. On utilise le même trône depuis celui d’Edouard 1er en 1308. C'est sur celui-là qu'Elizabeth II siégera le 2 juin 1953 après une longue période de deuil.

Ce couronnement est aussi le premier à être télévisé en entier sur le service de la BBC, et à l’international par 5 télés européennes.

Le God Save The Queen retentit, et dans son apparat médiéval, vêtue d'un long manteau d'hermine porté par 7 dames, Elizabeth est consacrée, par la grâce de Dieu, reine du Royaume Uni, de l’Irlande du Nord et des … d’au-delà des mers. Un moment sorti tout droit d'un autre temps, comme dans un conte de fée, avec des chevaux, des trompettes, un carrosse, des têtes couronnées...

► Le mythe the Queen, un récit signé Jérémy Boisseau et Anne-Sophie Bruyndonckx.