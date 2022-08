Le mythe the Queen :Elizabeth 2, une reine au look improbable

Elizabeth 2 célèbre cette année ses 70 ans de règne. Une longévité sans précédent dans l’Histoire (avec un grand H). On peut donc bien parler de mythe.

S’il ne fallait citer qu’un élément qui contribue à sa réputation, c’est sans doute son look ! Avec des couleurs et des chapeaux plus improbables les uns que les autres. Comment définir le style de la Reine d’Angleterre ? Pourquoi ces choix audacieux ?

Elle mesure 1m63 et a sans doute perdu quelques centimètres au fil des ans. Petite mais déterminée, la Reine d’Angleterre souhaite être vue par le plus grand nombre. Emmanuelle Jowa, journaliste royauté pour Paris Match.

Le look d’Elizabeth, donc comme on sait, c’est des manteaux très colorés, très vifs, couleurs pétantes, etc. Voire fluo. Les chapeaux, les couvre-chefs excentriques. C’est pour être repéré dans une foule, on l’a bien compris aussi. Et c’est en même temps très British.



C’est pas uniquement la Reine. On voit je trouve toujours en GB, à Londres peut-être plus qu’ailleurs, des excentricités vestimentaires qui sont tout à fait délicieuses. "

Et gare à celles qui tenteraient de lui voler la vedette. Si vous rencontrez la Reine, optez pour quelque chose de sobre. Petite info au passage : elle déteste le beige !

Beau ou non, chacun a quelque chose à dire sur le look de la Reine. Certains, au Palais, feraient même des paris sur la couleur du prochain couvre-chef royal. Tant et si bien que l’habilleuse de Sa Majesté, Angela Kelly, s’amuse à semer le doute et à préparer plusieurs chapeaux lors des sorties de la Reine. Seules elle et sa monarque patronne étant dans le secret des Dieux …