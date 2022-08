Le mythe the Queen : Comment vit-on à Buckingham ?

Elizabeth 2 célèbre cette année ses 70 ans de règne. Une longévité sans précédent dans l’Histoire (avec un grand H). On peut donc bien parler de mythe.

Qui dit Reine dit Palais. Qui dit Palais dit organisation, luxe et protocole. Qui dit protocole dit Elizabeth 2. Et elle adore ça !

Vous avez toujours voulu savoir comment faire en cas de rencontre royale ?

Buckingham, C’est une bâtisse qui a été construite en 1703 pour le Duc de Buckingham. Le premier monarque qui va y vivre, ce sera la Reine Victoria en 1837.

C’était encore il y a peu de temps la résidence permanente de la Reine et du Prince Philip. Maintenant, la Reine vit de façon permanente à Windsor. Vous avez donc peu de chance de la croiser sauf pour les célébrations.

Mais, alors, comment savoir si The Queen is in the city : regarder le toit du palais. Si le drapeau du Royaume-Uni, l’Union Jack, y flotte, la Reine n’est pas là. Lorsqu’Elizabeth 2 est à Buckingham, ce sont ses armoiries qui surplombent le domaine.

Un palais énorme

Buckingham, c'est un palais de 775 pièces dont 19 pièces d’état. Il y a 52 chambres et 188 chambres pour le personnel. Il y a 92 bureaux. La famille royale c’est une machine, une entreprise. Donc il faut pouvoir gérer tout cela…

Vous en voulez encore ? Il y a 78 salles de bain, un cinéma, une piscine, un bureau de poste et même une station de police ! Et pour que tout ce petit monde soit bien à l’heure pour le thé … 300 horloges (et 2 horlogers à plein temps). Ajoutez 760 fenêtres et 1514 portes. Dont une qui mène à la Queen’s galery