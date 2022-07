Le mythe the Queen : 4 enfants, 4 tempéraments, et des destins tragiques et tumultueux

La reine Elizabeth a 4 enfants. L’ainé est appelé à régner, la 2e est la seule fille, le 3e est englué dans les scandales sexuels et le 4e fait du théâtre.​​​ Dans Le mythe the Queen, podcast diffusé dans Matin Première, Anne-Sophie Bruyndonckx revient sur les 70 ans de règne de la reine d’Angleterre.

Elizabeth II et le prince Philip ont eu 4 enfants. Deux sont nés alors qu’Elizabeth était encore Princesse. Les deux autres ont vu le jour alors qu’elle était reine.

Elizabeth ne sera pas très présente, ni très impliquée dans l’éducation de ses enfants. "Elle les confie à des gouvernantes, à des précepteurs (...) Il y a eu un manque d’affection c’est certain. Et puis, elle délègue aussi à son mari Philip la tâche difficile d’élever les enfants, de les éduquer. A la dure, surtout Charles" raconte Patrick Weber, animateur RTBF, spécialiste des monarchies. On connaît ensuite le destin amoureux du prince Charles, marié à Diana Spencer, qui se terminera tragiquement, avant son union avec son premier amour, Camilla Parker Bowles.

Anne, Andrew et Edouard, ont, comme leur frère aîné, connu une vie sentimentale et professionnelle aussi resplendissante que tumultueuse. Une histoire à découvrir en entièreté dans ce 4e épisode du Mythe the Queen.

► Le mythe the Queen, un récit signé Jérémy Boisseau et Anne-Sophie Bruyndonckx.