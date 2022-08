Le mythe the Queen : 15 Premiers ministres pour une seule Reine

De Winston Churchill à Boris Johnson, Elizabeth 2 a vu défiler de nombreux locataires au 10 Downing Street. Tous n’ont pas laissé la même trace dans l’histoire, ni dans l’esprit de la souveraine.

En 70 ans de règne, cela représente 3500 audiences avec son Premier Ministre

Les observateurs estiment que c'est l'endroit où la Reine peut exercer une influence. Elle a souvent usé de son droit d’avertir, mais dans une proportion qu’il est absolument impossible de mesurer scientifiquement. Rien ne filtre des audiences hebdomadaires que la Reine accorde. Et Dieu seul sait les récits qu’Elizabeth 2 a entendus au fil des ans.

Robert Morris : Il n’y a pas d’enregistrements de ces réunions. Ils se rencontrent seuls. Aucun secrétaire privé n’est là. Les secrétaires privés attendent dans une autre pièce ! Mais ils n’assistent pas à la discussion.

On dit, par exemple, qu’elle aimait beaucoup Winston Churchill qui a d’ailleurs été son mentor, qui a joué son rôle de père au tout début de son règne. On dit qu’elle n’aimait pas trop Madame Thatcher parce qu'elle n’écoutait pas et ne voulait pas trop s’embarrasser de ses conseils.

Et puis elle estimait qu’elle la copiait parfois sur le plan vestimentaire aussi. On dit qu'elle rencontrait des problèmes avec Tony Blair sur la guerre en Irak, ou l’Afghanistan. Des dossiers avec lesquels elle était moins à l’aise. Par contre, elle encourageait beaucoup ses efforts de paix en Irlande du Nord.