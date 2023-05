Le mythe de la mère parfaite se déconstruit sur TikTok

Parmi les hashtags qui ne cessent de monter sur le réseau social chinois, figurent #nonaestheticmom, qui cumule plus de cinquante millions de vues et se décline également en #nonaesthetichouse et #nonaestheticlife, et #hotmessmoms, qui a déjà généré plus de vingt millions de vues. Dans les deux cas, il s'agit de montrer le quotidien authentique de mamans non parfaites, à l'opposé des mamans instagrammables qui ne dévoilent qu'une vision idéalisée de leur vie.

Et bien sûr, les utilisatrices s'y retrouvent tout de suite plus facilement. Intérieurs en désordre, tenues et coiffures parfois négligées, tâches à accomplir tout au long de la journée et enfants pas toujours accommodants rythment ces vidéos de quelques minutes qui prêtent à sourire avec bienveillance plus qu'elles ne culpabilisent.