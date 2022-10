Le mythe de Daphni

Emballé sous une pochette violette un peu délavée, le troisième album studio de Daphni nettoie pourtant les tympans et brille aisément sur toutes les surfaces. Servi bien frais, le smoothie acid house "Cherry" – qui donne son titre au disque – régale d’entrée de jeu. En moins de deux minutes, "Falling" ose la référence aux versants les plus funky de Daft Punk. Ailleurs, l’excellent "Always There" claque le beat dans une ambiance de foire tzigane. Avec son filtre discoïde, le morceau "Take Two" enfonce pour sa part le clou avec une house tapageuse. Juste comme il faut. Spirale psychédélique pour clubbeuses et teufeurs en manque de rythme(s), "Mania" témoigne, irrémédiablement (?) du rapprochement opéré entre Caribou et Daphni. Beau comme une after party sur une plage des Baléares, le final "Fly Away" décolle sur un crescendo joué au synthé. Idéal pour planer nuit et jour.