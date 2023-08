Le mythe Bardot débarque sur nos écrans

Et puis Brigitte finit par rejoindre les magazines de mode, à commencer par le très célèbre Elle. Sa mère connaît bien la directrice et c’est par cette voie là que la future BB se fraye un chemin vers les rubriques Mode Junior des magazines Elle et Jardin des Modes. Cette vitrine inespérée lui permet de taper dans l’œil de plusieurs réalisateurs et c’est ainsi qu’elle fait ses premiers pas devant la caméra : entre 1952 et 1956 elle tourne dans une petite dizaine de films mais aucun d’eux ne rencontre de véritable succès.

Non, le film qui va lancer le phénomène BB, c’est Et dieu… créa la femme. Un film sulfureux, sorti en 1956 pour la première fois, où l’actrice joue dans des scènes très osées pour l’époque – une scène de cunnilingus aurait été censurée. Si le film ne convainc pas le public français, qui n’est d’ailleurs pas au rendez-vous, ce ne sera pas le cas du public américain que les réalisateurs du film – Roger Vadim et Raoul Lévy – décident de viser après cet échec cuisant dans leur propre pays. Les USA sont conquis et avec eux, c’est une icône du cinéma qui naît : Brigitte Bardot devient phénomène, elle est désormais la Française numéro 1 à l’international. Son apparence, son “sex-appeal”, sa grâce, … Tout chez l’actrice plaît et fait d’elle une sorte de légende vivante.