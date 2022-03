Le mystérieux cratère Hiawatha au Groenland a en fait 58 millions d’années

Repéré en 2015 lors de l’opération IceBridge de la Nasa, le cratère s’étend sur 31 kilomètres et est enfoui sous un kilomètre de glace, comme le rappelle HousseniaWriting. Afin de le dater, il aurait fallu creuser la glace sur un kilomètre, impossible. Cependant, les chercheurs ont trouvé un moyen détourné afin de pouvoir en apprendre plus sur le cratère. En effet, l’eau de fonte à la base de la glace a fait sortir des cailloux et d’autres sédiments portant des signes d’altération par un impact, notamment des cristaux de zircon très déformés par le choc.

Le géochimiste Gavin Kenny du Musée suédois d’histoire naturelle de Stockholm et ses collègues ont pu dater les échantillons via 2 méthodes différentes qui ont toutes les deux donné le même résultat : l’impact s’est produit il y a environ 57,99 millions d’années.

Ce moment dans l’histoire ne correspond à rien de significatif, les chercheurs se demandent encore quel a été l’impact de cet énorme coup de poing spatial sur la Terre.