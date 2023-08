"Le mystère Henri Pick" : une délicieuse comédie française avec Fabrice Luchini et Camille Cottin

Les deux comédiens nous embarquent dans une enquête littéraire fascinante, sur les traces d’un obscur écrivain breton. Une comédie charmante à voir lundi 7 août à 20h20 sur La Une et en replay sur Auvio pendant 30 jours.

Un mystérieux manuscrit est retrouvé dans une petite bibliothèque de Bretagne par une jeune éditrice (Alice Isaaz). L’histoire, une rupture sur fond de la lente agonie du poète Pouchkine, aurait été écrite par Henri Pick, un pizzaiolo du quartier décédé deux ans plus tôt. Publié, le roman est un énorme succès et intrigue Jean-Michel Rouche (Fabrice Luchini), un célèbre critique littéraire qui fait trembler les jeunes écrivains. Convaincu que tout ça n’est qu’une mascarade et un coup marketing, Rouche part sur les terres d’Henri Pick, en Bretagne, pour rétablir la vérité. Il y trouve une partenaire d'enquête surprenante : Joséphine (Camille Cottin), la fille du soi-disant écrivain.