Le mystère du "trou gravitationnel" dans l’océan Indien enfin résolu ?

Cette représentation de la Terre cartographie et exagère les creux et vallées gravitationnels dont elle est composée, dues à la répartition inégale des masses à l’intérieur de la planète. Et, dans une étude, publiée dans Geophysical Research Letters, l’Indian Institute of Science et le doctorant Debanjan Pal ont constaté que le niveau de la mer du "trou gravitationnel" est inférieur de près de 106 mètres au niveau moyen de la mer à travers le globe (le géoïde). Pourquoi cette partie de l’océan est-elle en dessous du niveau moyen de la mer ?