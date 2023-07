"Le mystère du lac" vous livre tout ses secrets dans les 2 derniers épisodes

Et si Clovis s’était trompé en relâchant Rémi Bouchard ? Car pourquoi est-il entré dans la chambre d’hôpital de Chloé dont l’état s’est immédiatement aggravé au point qu’elle ait été emmenée en urgence au bloc opératoire ?

Lise de son côté a fini par avouer à Clovis le dilemme face auquel elle se trouve : c’est sa mère Marianne la coupable ! Mais Clovis est persuadé que non, il en a même la preuve. Mais alors qui ? Grâce à Marianne qui laisse échapper un petit détail anodin et des éléments étranges retrouvés au fond de la faille avec les corps des adolescentes, les enquêtes de Lise et de Clovis se rejoignent soudain et un nouveau coupable apparaît : Nicolas Mazaud. Cette fois plus de doute...