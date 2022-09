« Le mystère du gant ». Quand le vaudeville se met à table au Théâtre National

Tout ce petit monde prend vie autour d’une table de travail. Léonard Berthet-Rivière et Muriel Legrand sont deux acteurs " attablés ". Le texte entre les mains, ils incarnent à eux seuls les treize personnages de la pièce. Ils voyagent d’un trait de caractère à l’autre, jonglent avec les moyens du bord et les accessoires : trois fausses moustaches, quelques ballons de baudruches et deux sèche-cheveux. Ce parti pris de mise en scène change la donne. Le public n’assiste plus à un vaudeville mais bien à deux acteurs éblouissants qui se débattent pour faire exister un texte et ses personnages.

" Je me suis amusé à rendre hommage à ce genre-là qui a une mécanique parfaite. Dans un vaudeville, tout fait sens pour déclencher le rire… Je n’envisageais pas de monter la pièce avec dix ou douze acteurs. Je suis parti d’une lecture jouée qui part en vrille. "

Léonard Berthet-Rivière va loin dans la revisite. Il est au micro de François Caudron