Le Mystère du dieu Mithra à découvrir en famille au Musée de Mariemont

Mithra est un dieu peu connu et pour cause, il ne fait pas partie du panthéon romain. Pourtant, son culte s’est fortement développé à Rome entre le Ier et le IVe siècle de notre ère. A l’origine, Mithra est une divinité indo-iranienne déjà présente au deuxième millénaire avant notre ère dans la Perse antique.

Si le dieu a des réminiscences orientales, il est bien ancré dans le monde romain. Les Romains ont développé tout un culte cérémoniel autour de Mithra. On l’honore par un banquet partagé dans un temple appelé speleum, où l’on sacrifie un taureau. Un sacrifice par lequel on espère restaurer et sauver l’univers. Telle est la mission de Mithra.

De nombreux mystères planent autour de ce culte, bien que de récentes recherchent commencent à lever un coin du voile. Le temple dans lequel se réunissaient les adeptes de Mithra était bien différent des temples romains. Si ces derniers étaient en hauteur, pourvus de colonnes, le temple de Mithra se trouvait dans une grotte (d’où son nom speleum) ou un espace semi-enterré avec des peintures murales. Et si on restait à l’extérieur des temples romains, le temple de Mithra accueillait en son sein ses adeptes, qui mangeaient ensemble, dans le noir, dans un moment convivial.

C’était un culte privé, qui fonctionnait avec l’argent des fidèles. On a longtemps cru que ce culte était quasi exclusivement réservé au monde militaire, parce que les premiers speleum ont été trouvés aux frontières de l’empire romain, là où se postaient les armées. Mais il s’avère que les adeptes venaient de différents milieux, de diverses couches sociales aussi.