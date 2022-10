Le Mystère du crâne disparu de Joseph Haydn

Ce n’est qu’en 1820 que le Prince Nicolas II Esterhazy décide d’honorer la promesse faite à Haydn, et d’offrir à la dépouille de son ancien maître de chapelle les honneurs et les funérailles qu’elle mérite, en la déplaçant dans l’église d’Eisenstadt, le berceau de la famille princière. Le prince ordonne donc d’ouvrir le cercueil afin que l’on puisse déplacer les restes du compositeur, et c’est là que la scène digne des films d’horreur se produit. Le squelette du compositeur ainsi que sa perruque se trouvent bien dans le cercueil, par contre, le crâne de Haydn avait disparu. Commence alors l’enquête du crâne disparu de Joseph Haydn.