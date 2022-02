Le mystère des violons Stradivarius : deux Belges lèvent le voile sur le secret de la structure des violons crémonais

Et si le secret des violons Stradivarius résidait, depuis toujours, à l’intérieur même de l’instrument ? C’est l’hypothèse avancée par deux Belges, qui ont analysé les moules dix moules originaux de Stradivari. Ils proposent dans The Strad Magazine une nouvelle étude sur la structure et la conception des violons d’Antonio Stradivari.

André Theunis est luthier à Bruxelles. Il a été formé à l’école de Mittenwald et est passé par la prestigieuse maison "W.E. Hill & Sons" en Angleterre. Alexandre Wajnberg est musicien et journaliste scientifique issu de l’ULB.

Ensemble, ils publient une recherche originale qui a pour objectif de mieux comprendre la structure des Stradivarius et des violons de la famille crémonaise, les Amati, les Guarnerius. "Les études existantes sur [le sujet] apportent des réponses complexes quant au savoir et à la pratique des luthiers au XVIIe siècle", expliquent les deux chercheurs en introduction de leur article. L’objectif de leurs recherches est donc d’identifier, de manière simple et claire, la structure des violons de Stradivari.