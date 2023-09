Le mystère des Tulou, trésors architecturaux chinois en voie de disparition

Si le plus vieux de ces villages, datant de 1308, est aujourd’hui encore habité, il fait figue d’exception. Dans ces bâtiments destinés à accueillir des cinquantaines de familles, on ne trouve souvent plus que quelques résidents. La plupart sont des personnes âgées vivant seules. A l’heure actuelle, il reste plus de 2300 de ces impressionnants édifices dans la province du Fujian, répartis sur 120 kilomètres. Nombreux sont ceux en ruines, abandonnés ou parfois transformés pour servir d’étable ou encore de potager. Il est parfois possible de croiser un de ces enfants confié par ses parents à un aïeul. Mais aujourd’hui, les Tulou semblent désertés par les jeunes partis pour la ville.

Il aura fallu attendre longtemps pour que la Chine urbaine et le monde prennent connaissance de l’existence de tels bâtiments. L’isolement de la région et les difficultés d’accessibilités ont empêché cette architecture si particulière de rayonner. Mais en 2008, 46 de ces Tulou sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. De quoi redonner vie à quelques-uns de ces édifices historiques où les touristes chinois et étrangers se précipitent désormais. Une goutte d’eau face à la dépopulation de milliers d’autres où la nature reprend peu à peu ses droits.