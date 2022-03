Le mystère des jets de plasma des trous noirs résolu ?

Le trou noir étudié fait partie d’un système binaire, appelé microquasar composé du trou noir et d’une étoile dont le trou noir, très proche, se "nourrit". Ce matériau "volé" forme un disque autour du trou noir qui l’alimente progressivement, la couronne, entre le bord intérieur du disque d’accrétion et l’horizon des événements.

Grâce à 410 observations simultanées de rayons X et radio de GRS 1915+105, Méndez et son équipe ont pu observer que lorsque la lumière des rayons X est forte, la radio est faible (et vice versa). De plus, les jets sont plus puissants lorsque la couronne est plus petite. Cela signifie qu’il y a une séquence dans les étapes, la couronne et le jet ne se produisent pas en même temps mais bien l’un après l’autre, à la manière des oreillettes du cœur humain qui réceptionnent le sang avant de se vider dans les ventricules.