Le mystère des crânes de cristal : découvrez l'histoire qui aurait inspiré l'aventurier Indiana Jones

Le 26 octobre 1924, au Belize, petit pays d'Amérique centrale qui s'ouvre à l'est sur la mer des Caraïbes, et à l'ouest sur une jungle riche et dense, Anna Mitchell-Hedges pénètre dans le Lubaantun, un ancien site Maya datant de l’an 700, composé d’une succession de cours, de temples et de palais.

Anna, âgée de 17 ans à l’époque, accompagne son père Frederick Mitchell-Hedges, un aventurier autodidacte dont la vie aurait inspiré le personnage d’Indiana Jones. Pour arriver jusqu’au site, ils ont marché des jours durant, à travers une jungle hostile, truffée de serpents, de scorpions, et d’autres animaux dangereux.

C’est en grimpant au sommet de l’un des temples que la jeune fille remarque à travers des interstices, une intense lumière semblant venir d’une chambre située au cœur de l’édifice.

Ce qu’Anna Mitchell-Hedges découvre, et elle ne le sait évidemment pas encore, c’est tout simplement l’un des objets les plus fascinants et mystérieux que l’on puisse imaginer : un crâne de cristal d’une pureté absolue. Un crâne aux phénomènes mystiques lié à deux légendes. La première, d'origine amérindienne, stipule que des crânes de cristal de provenance extra-terrestre auraient été enterrés sur Terre. La deuxième, d'origine maya, est encore plus vivace. Elle prend sa source chez les Olmèques, une des plus anciennes civilisations précolombiennes. Les Olmèques en auraient créé 13 il y a environ 4000 ans. Ces crânes seraient dotés de pouvoirs magiques. Cachés par les mayas pour échapper à l'envahisseur espagnol, ils détiendraient des informations sur les débuts de l'humanité et réunis, ils éviteraient la fin du monde.

L'histoire a bien entendu fait fantasmer de nombreux chasseurs de trésor en quête d'autres artefacts de ces civilisations perdues.

L'Heure H part à la recherche de ces civilisations pour savoir si ces crânes sont authentiques... et si ce récit de découverte relaté par Frederick Mitchell-Hedges est bien réel.