Le mystère des cheveux de givre

Leur base est fixée à des zones du bois sans écorce. L’autre extrémité est souvent en contact avec l’air. Le secret de ces intrigantes formes de glace a été percé par des chercheurs suisses et allemands.

L’eau, à l’état liquide, qui se trouve à la surface de la branche, gèle au contact de l’air froid et de la glace se forme.

Mais un mince film d’eau se retrouve maintenant coincé entre cette glace et les pores du bois. Une sorte d’aspiration se produit ensuite, par le jeu des forces intermoléculaires qui se repoussent : l’eau, contenue à l’intérieur des pores du bois, est aspirée vers l’avant de la zone glacée, où elle se cristallise, et s’ajoute au fil de glace existant. Le cheveu continue ainsi de croître à partir de sa base. Mais pour que ce petit miracle se produise, il manque un ingrédient : le champignon EXIDIOPSIS EFFUSA, et plus précisément sa partie végétative, appelé le MYCÉLIUM. Sans ce champignon, il se forme aussi de la glace, mais sous forme de croûte, et non sous forme de cheveu.