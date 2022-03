Le mystère de Stonehenge enfin résolu !

Le cadre le plus extérieur de Stonehenge – un cercle de 30 pierres de Sarsen dressées – a été construit vers – 2500 et a servi de base de comparaison et d’analyse avec les autres calendriers de cette époque. Timothy Darvill et son équipe ont donc décrypté le fonctionnement du site : "Chacune des 30 pierres du cercle de Sarsen représente un jour dans un mois, lui-même divisé en trois semaines chacune de 10 jours."

Ce calendrier n’était donc pas le même que celui qu’on utilise aujourd’hui (le calendrier julien), pour les anciens habitants de la région de Stonehenge, les semaines duraient dix jours et il y avait plus de mois que dans notre calendrier, comme l’explique The Times.