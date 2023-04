Le mystère de la Belle Dame de Banneux : entre pèlerinages et balades dans les Ardennes

Les 15 janvier et 2 mars 1933, la Vierge Marie surprenait une jeune fille de onze ans. Près de sa maison, à huit reprises, Mariette Becco la vit un court instant.

Stupéfaite après la première apparition, elle essaie de comprendre et interpréter à sa manière ce qu’il venait de lui arriver. Elle ose en parler à sa maman qui lui interdit formellement de sortir de la maison pour revoir celle que la fillette surnommait " la belle dame ". Les soirées suivantes, Mariette anticipe " la dame " en sortant vers 19 h pour prier dans le jardin familial.

Celle qu’elle identifie comme " la Vierge Marie " mena la jeune fille à une petite source située à une centaine de mètres de la maison. Pour les croyants de toutes les nations, l’eau de la source soulagerait les malades.

Peu de personnes ont pu en témoigner mais après enquête, l’église reconnut les événements. Depuis, les pèlerins affluent de Belgique et même au-delà des frontières. A l’époque, ces apparitions mariales provoquent une vague d’émois et de stupéfaction auprès de la population tantôt crédule et parfois incrédule. Très vite, la rumeur fait son chemin, la dévotion à Notre-Dame de Banneux se répand et les pèlerins affluent. Dans les années cinquante, des trains spéciaux sont affrétés pour acheminer les malades et leurs accompagnants, accueillis en masse par des bénévoles. Les bourgeois curieux se prennent au jeu. Au fil des ans, de perspicaces indépendants y ont ouvert des commerces pour l’accueil des pèlerins.

Le petit village de la province de Liège sort rapidement de son anonymat.

Aujourd’hui encore, près de cinq cent mille personnes s’y rendent chaque année. Le 21 mai 1985, le pape Jean-Paul II y a célébré la messe.

Dans l’hospice, quelque 300 lits peuvent accueillir des malades pèlerins.