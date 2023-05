Le mystère de l'expédition Franklin au Canada : comment les navires HMS Terror et HMS Erebus ont-ils disparu ?

5 mai 1859 : au cœur de l’archipel arctique canadien à quatre kilomètres au nord du continent. L’île du Roi-Guillaume, étendue sur 13.000 km2, est l’une des plus grandes du monde. L’été est proche… pourtant, Francis McClintock grelotte. L’inhospitalité de ce territoire sur lequel il mène une expédition de sauvetage est flagrante.

Pourtant, nombreux sont les marins à s’y risquer, parfois même les meilleurs du monde... sans succès. Ce qu’ils cherchent ? Une nouvelle route commerciale, et avec elle, la gloire et le privilège d’apposer son nom sur le passage du Nord-Ouest entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique.

McClintock suit d'ailleurs la trace de deux des fleurons de la Royal Navy, le HMS Terror et le HMS Erebus et de leur commandant, sir John Franklin. Voilà presque quinze ans qu’ils ont disparu, que personne n’a rien trouvé. Les derniers Européens à les avoir vus en vie ? Les capitaines des baleiniers Prince of Wales et Enterprise qui ont croisé leur route début août 1845 en mer de Baffin.

Au loin, alors que McClintock marche sur des galets gelés, se dessine une forme que l’explorateur connaît bien : un cairn. Lui et ses compagnons de route découvrent, sous ce tas de pierre, une note déposée par le commandant Francis Crozier.

Ce n'est là qu'un des premiers indices récoltés qui permit de comprendre le mystère de la disparition d'un équipage de 110 marins et 24 officiers. Qu'est-il arrivé à ces hommes ? Auraient-ils été piégés par la glace ? Pourquoi les Britanniques mettent-ils plus de quinze ans à percer une partie de ce mystère du Terror et de l'Erebus ?