Le mystère autour du crime passionnel entre Verlaine et Rimbaud résolu grâce à Leonardo Dicaprio

En 1870, Rimbaud fugue de chez ses parents et marche de Charleville-Mézières à Charleroi. Il comptait rejoindre la rédaction du "Journal de Charleroi", qui était dirigée par le père de son ami. Il n’aura tenu qu’un jour, à cause de son comportement grossier lors d’un dîner. Dans son poème "Le Cabaret Vert", il raconte une partie de son séjour dans la ville belge. Ce fameux cabaret n’existe plus, mais son emplacement se situe entre la place Buisset et la rue de Charleville. Non loin de là, deux quais ont été renommés ; un premier au nom de Rimbaud et un second au nom de Verlaine. Quoi de plus poétique !

Comme quoi, en plus d’être des génies de la poésie française, Verlaine et Rimbaud étaient des âmes rebelles qui menaient des vies bien plus rock’n’roll qu’on aurait pu l’imaginer.