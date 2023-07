Le mystère autour de la mort de Tchaïkovski : imprudence, suicide ou assassinat ?

Tout au long de l’été, Vincent Delbushaye vous propose de plonger dans les sombres recoins de l’histoire, à la rencontre de la plus criminelle des musiques, en vous remettant en mémoire les plus terribles histoires de compositeurs. La première enquête concerne la mort, imbibée de mystère, de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Nous sommes le 6 novembre 1893, dans un appartement situé au 5e étage du numéro 13 de la rue Malaïa Morskaïa. Il est 3h15 du matin et un homme vient de mourir, après une agonie de quatre jours. Cet homme, ce n’est rien moins que le compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovsky, contaminé par le choléra quelques jours auparavant et foudroyé à seulement 53 ans. Au chevet du compositeur, on retrouve son frère Modeste, un autre frère, Nikolaï, son neveu Vladimir Davydov, deux médecins, dont l’un est le médecin personnel du tsar, ainsi que trois domestiques.

Depuis quelques jours déjà, la nouvelle s’était répandue que Tchaïkovski avait contracté le choléra et chaque jour, la presse pétersbourgeoise publiait un bulletin de santé du compositeur, cloué à même la porte de son appartement, et ne laissant guère d’espoir sur l’issue fatale de la maladie. Tchaïkovski était au sommet de sa gloire à l’époque et au-delà de la tristesse liée à sa disparition, ce sont les causes de sa mort qui vont bientôt faire couler beaucoup d’encre et littéralement déchaîner les passions et les imaginaires : selon la version officielle, Tchaïkovski est décédé du choléra, qu’il a contracté en buvant un verre d’eau non stérilisé. Mais quelque chose ne colle pas dans cette version officielle. D’abord parce que l’épidémie touchait – il faut bien l’admettre – beaucoup plus rarement les classes aisées, à l’époque, plus soucieuses de leur hygiène, mais aussi et surtout parce qu’ingérer un verre d’eau non bouillie, en pleine épidémie, équivalait à avaler un véritable poison.

Et c’est là que les imaginations vont s’enflammer : pourquoi une telle imprudence ? Après tout, la propre mère du compositeur avait été emportée par la même maladie 40 ans plus tôt. Tchaïkovski devait connaître et appliquer les gestes barrières. Cette imprudence aurait-elle été volontaire ? Ou pire ? A-t-elle été orchestrée par quelqu’un d’autre ? C’est ce que va tenter de déterminer cette enquête radiophonique.