Le musicien Tom Pintens est décédé à l’âge de 49 ans

À sa sortie du conservatoire, Tom Pintens a été étroitement associé à Stef Kamil Carlens (ex-dEUS) au sein du groupe Moondog Jr., devenu ensuite Zita Swoon. Après avoir quitté cette formation, Pintens s’est concentré sur son œuvre solo. Sa chanson en néerlandais "In Charleroi" avait même fait parler au sud, ici et là. Le musicien a aussi composé pour le cinéma et le théâtre.

Outre Flowers For Breakfast, le multi-instrumentiste a fait partie entre autres du groupe Het Zesde Metaal, pour lequel il a travaillé au dernier album encore à paraître. Tom Pintens a par ailleurs été le "mentor" du chanteur Tamino, qui lui a rendu hommage cet été au festival Rock Werchter.