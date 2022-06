Le musicien Quentin Dujardin crée une résidence d’artistes et une scène en plein air chez lui

La création de L’Oeil du Condroz est aussi un geste militant. "Tout ce que je fais en tant qu’artiste est militant en fait. C’est ce que j’ai compris lors de ce concert à Crupet qui a été interdit.", dit Quentin Dujardin, "J’ai vraiment intégré en fait que, chaque fois que je monte sur scène, l’émotionnel que je véhicule c’est un geste pour construire une société beaucoup plus bienveillante où le lien a réellement une importance et tout ce qui va à l’encontre de cela me pose un problème. Et aujourd’hui, c’est vraiment la continuité de cette énergie positive, de dire : "Reconstruisons le monde de demain et accueillons et améliorons notre qualité d’échange, de pensée, de potentiel, de perspectives et, surtout, donnons une place pleine à la création, à l’art et à tout ce que ça apporte dans nos sociétés.". Ici, quand on est à la campagne, on est dans des espaces beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes, mais aussi, des fois, qui sont en manque de contacts à la culture, à la confrontation avec le monde de l’art. Et donc, c’est aussi ça : d’apporter ce lien au cœur même d’un village condrusien."

Quentin Dujardin donnera le concert d’inauguration de L’Oeil du Condroz en compagnie de Didier Laloy le 16 juillet prochain. L’entrée est libre mais sur réservation.