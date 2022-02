Le musicien Jacques Pili présente le "Jacques Pili Quartet" : un concert en exclusivité à Central

Nicolas Kummert, saxophoniste belge, Jozef Dumoulin, pianiste belge devenu parisien et Michele Rabbia, batteur et percussionniste qui allie électro et percussions acoustiques.

Central s’apprête à swinguer ce 12 février. Jacques Pili , sa basse et ses compagnons de scène retrouvent les planches du centre culturel louviérois pour le Jacques Pili Quartet . A ses côtés :