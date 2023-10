Le musée Van Gogh retire des cartes Pokemon inspirées du peintre

L’exposition "Pokémon at the Van Gogh Museum" était l’occasion pour le musée de fêter en grande pompe son 50e anniversaire. Cette collaboration avec la licence phare du pays du soleil levant était destinée à séduire un public jeune tout en lui montrant les liens entre l’œuvre de Van Gogh et "l’art et la culture japonaise". Pour l’occasion une carte exclusive a été créée en édition limitée. On y retrouve le personnage de Pikachu coiffé d’un chapeau de feutre gris dans une pose inspirée d’un célèbre autoportrait de Vincent Van Gogh. La carte était distribuée dans l’enceinte du musée à la suite d’un jeu de piste organisé pour les jeunes visiteurs. Malheureusement, l’opération a attiré de nombreux fans de la licence prêts à tout pour mettre la main sur la carte "Pika-portrait".