Le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers ouvre sa collection à la vente grâce aux Art Security Tokens

"Le KMSKA sera plus qu’un lieu où l’on expose des œuvres d’art", souligne le président du KMSKA, Luk Lemmens. "Nous nous engageons pleinement à faire participer les visiteurs et les détenteurs de jetons à notre collection et à nos activités […] Le KMSKA possédait déjà la plus grande collection Ensor au monde. L’arrivée du Carnaval de Binche renforce encore notre positionnement mondial en tant que centre d’expertise Ensor."