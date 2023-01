Le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers obtient une subvention pour restaurer un tableau de Michaelina Wautier

Le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) est l’un de deux bénéficiaires du fonds européen TEFAF octroyé à des musées pour restaurer une œuvre. Grâce à cette subvention (25.000 €), le KMSKA pourra restaurer cette année le tableau intitulé "Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea" de Michaelina Wautier (1604-1689).

Ce tableau est bien plus qu’un simple portrait typique du 17e siècle. Les deux jeunes filles qui y sont représentées font de manière implicite référence à deux saints bien connus. La première, aux cheveux blonds, caressant un agneau, représente Sainte-Agnès et la seconde, déposant des roses autour d’un panier de pommes et tenant dans sa main une palme de martyr, représente Sainte-Dorothée.

Cette peinture fait partie de la collection du musée anversois depuis 1910 mais n’a été reconnue comme étant une œuvre de Wautier qu’en 2003. La restauration permettra de rétablir la surface du tableau et le vernis qui a jauni. Ce projet comprend, également, de la recherche et de la documentation autour de cette œuvre. Le fonds TEFAF (The European Fine Art Fair) est attribué chaque année afin de soutenir la préservation du patrimoine artistique et culturel.

L’autre lauréat de l’année 2023 est la Neue Galerie de New York, qui s’est vu attribuer une subvention afin de restaurer l’œuvre intitulée "Town among Greenery (The Old City III)" du peintre autrichien Egon Schiele (1890-1918).