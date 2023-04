Le Musée Royal de Mariemont, une mine aux trésors

L’ensemble des autographes de la collection Warocqué se trouve dans la réserve précieuse, un endroit presque secret du Musée royal de Mariemont. Plus de 5000 écrits du 12e au 20e siècle signés par plusieurs personnalités : Galilée, Diderot, Voltaire ou encore Descartes.

Des biens exceptionnels qui doivent être conservés dans des conditions climatiques spécifiques. L’objectif ? Pérenniser les œuvres à travers le temps. C’est pourquoi la réserve précieuse n’est accessible au public que de manière ponctuelle. Cette collection exceptionnelle vient d’être reconnue comme trésors par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sofiane Laghouati est conservateur et chercheur au Musée Royal de Mariemont. Il est responsable de la réserve précieuse. "Ce qui est très intéressant avec les documents autographes, c’est l’histoire matérielle qu’ils nous racontent", explique-t-il. Il ajoute : "On voit à travers eux l’histoire de l’évolution des mentalités, l’histoire de l’usage de certains types de documents. Mais aussi l’évolution des écritures par exemple. On peut vraiment apprendre plein de choses".

Une collection qui appartenait à Raoul Warocqué, un nom indissociable du Musée Royal de Mariemont. Ce collectionneur passionné, riche industriel hainuyer est à l’origine de l’ensemble des collections du Musée Royal de Mariemont. Il a consacré une grande partie de sa fortune à acquérir des chefs-d’œuvre qu’il légua à l’État belge.