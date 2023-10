Le musée royal de l’Armée fête ses 100 ans

A la fin de l’Exposition, la collection déménage dans l’abbaye de la Cambre, où elle restera quelques années. De temps à autre, on ouvre les locaux le dimanche pour permettre à quelques visiteurs d’aller voir de plus près ces artefacts, mais on ne peut pas encore vraiment parler de musée.

Après l’Armistice de 1918, On ressent le besoin d’honorer les soldats, les morts pour la patrie. A Bruxelles, on veut créer une sorte de panthéon qui mettrait en avant le sacrifice de cette "pauvre petit Belgique" injustement attaquée par l’armée allemande, et qui a tenu bon grâce au courage de son armée et de son roi. On veut donc mettre en avant cette collection rassemblée et entretenue à la Cambre. Or, le site du Cinquantenaire vient justement de libérer suffisamment d’espace.