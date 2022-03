Le musée Rops plus riche de 66 oeuvres

C'est un très joli cadeau que la Fondation Roi Baudouin vient de faire au musée Rops, à Namur:66 oeuvres originales de l'artiste namurois , bien connu pour brocarder les moeurs de son époque, que ce soit à travers ses peintures , illustrations et gravures.

A côté de quelques lettres et dessins, ce sont essentiellement des "marginalia", des gravures accompagnées de textes dans la marge, qui constituent la majeure partie de ces nouvelles acquisitions. Elles sont particulièrement représentatives de la manière de l'artiste.

Ces gravures ont fait partie de la collection de Carlo de Poortere ( le fils de Louis, spécialisé dans la fabrication de tapis) décédé en 2002. Le belge détenait la plus importante collection d'oeuvres au monde de Félicien Rops, avec près de 2000 estampes, dessins et peintures. Une partie d'entre elles entre donc désormais dans le domaine public.

Pour Véronique Carpiaux, la conservatrice du musée, cet apport va sensiblement compléter les collections existantes et permettre de mieux cerner le processus créatif de l'artiste, un travail qui a d'ailleurs déjà été entamé :

" Ces dessins sont parfois sans rapport avec la gravure; on peut très bien avoir un dessin très réaliste avec un dessin érotique ou un texte mais sans rapport avec la gravure... Ces dessins, souvent érotiques , apportent une vision différente sur la valeur que l'artiste portait à chacune de ces gravures et permettent ainsi de nouvelles études scientifiques sur le rapport entre Rops et l'art du multiple."